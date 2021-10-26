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Стало відомо ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового

Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

"Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн - майстер-сержант Халіков Георгій Журович", - йдеться в повідомленні.

У Полтавському ТЦК та СП висловили співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади загиблого українського захисника.

Фото: на Донбасі загинув військовий Георгій Халіков (facebook.com/Poltavskyi.TCK)

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ДонбасПолтавская область