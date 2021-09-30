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Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе военного

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Четверг 30 сентября 2021 20:17
Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе военного Фото: на Донбассе погиб военный Алексей Стрижак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 сентября на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный. От пули боевиков умер военнослужащий Алексей Стрижак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленодольскую городскую территориальную общину.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения.
Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним", - говорится в сообщении.

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