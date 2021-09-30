Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе военного

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения.

Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним", - говорится в сообщении.