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Стало известно имя погибшего в воскресенье на Донбассе военного

Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов. У него остались жена и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Сахновщинской территориальной громады (Харьковская область).

Отмечается, что 49-летний боец погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС.

Церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.

Фото: на Донбассе 26 сентября погиб украинский воин Виктор Молостов (facebook.com/permalink)

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ДонбассООС