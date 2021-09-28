Стало відомо ім'я загиблого у неділю на Донбасі військового

На Донбасі 26 вересня при виконанні бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов. У нього залишилися дружина і двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Сахновщинської територіальної громади (Харківська область).
Зазначається, що 49-річний боєць загинув 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС.
Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинської сільради.
Фото: на Донбасі 26 вересня загинув український воїн Віктор Молостов (facebook.com/permalink)