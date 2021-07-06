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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Автор: Даша Харченко

В понедельник, 5 июля, в результате обстрела боевиков в зоне ООС погиб майор Богдан Бродовский. Он служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

Боевики обстреляли позиции военных, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью.

"С глубоким прискорбием сообщаем о гибели на передовой майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады...Выражаем самые искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным и близким военного", - говорится в сообщении.

Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным с большим опытом. В ВСУ служил с 2002 года.

В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны начальником продовольственной службы.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб украинский военнослужащий. Еще трое военных получили ранения.

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Донбасс