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Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового

Автор: Даша Харченко

В понеділок, 5 липня, внаслідок обстрілу бойовиків у зоні ООС загинув майор Богдан Бродовський. Він служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям.

"Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади…Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового", - йдеться у повідомленні.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. У ЗСУ служив з 2002 року.

У 93-й бригаді офіцер почав служити ще до початку війни начальником продовольчої служби.

Раніше повідомлялось, що в результаті ворожого обстрілу на Донбасі у понеділок, 5 липня, загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення.

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Донбас