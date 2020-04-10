Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского воина

В ходе обстрела боевиков на Донбассе погиб механик-водитель 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр 49-летний Алексей Куприков. Об этом вечером в четверг, 9 апреля, сообщила пресс-служба ОМБр на странице в Facebook.

Погибший родился 13 января 1971 года и жил в поселке городского типа Черкасское в Днепропетровской области.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти в бою нашего бойца - солдата Алексея Куприкова с позывным "Леший", механика-водителя механизированного батальона", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля на Донбассе ситуация в районе проведения операции Объединенных сил резко обострилась - в течение минувших суток в результате вражеских обстрелов убили одного украинского военного, еще двое ранены.

Также ранее оккупационные войска устроили обстрелы позиций Объединенных сил. Вследствие этого были ранены двое украинских военных. Первый получил осколочное ранение возле населенного пункта Ореховое. Еще один украинский боец получил ранение недалеко от населенного пункта Крымское.