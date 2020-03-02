Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного

В воскресенье, 1 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Русских. Об этом сообщает пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook.

Русских родился 31 января 1979 года в Мариуполе и защищал Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу!" - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Русских (facebook.com)

Отметим, сегодня утром в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что в результате обстрелов боевиков погиб один и пострадали 7 украинских военнослужащих.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, вчера руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком и обсудил следующий обмен пленными.