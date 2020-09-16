Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ООС

Сегодня, 16 сентября, на Донбассе погиб Роман Червинский, который был водителем-механиком 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Он получил травмы несовместимые с жизнью в результате разрыва гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Яворовской районной госадминистрации.

Как сообщается, Роман Червинский подорвался на гранате около 01:25, находясь в блиндаже. Он 1991 года рождения и был жителем города Яворова. Призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году мобилизован Яворивско-Мостисским ОРВК и проходил службу, как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады.

В райгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.

Напомним, 16 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что 15 сентября один украинский военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой.