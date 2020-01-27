Стало известно имя одного из погибших украинских бойцов

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 26 января погиб 28-летний командир отделения одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана И. Выговского Антон Хоба. Об этом в своем Facebook сообщил мэр Шостки Николай Нога.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец", - написал городской голова Шостки.

На фронте Хоба с июня 2014 года, а служить начал в 91 отдельном полку оперативного обеспечения, рассказали в 58 омбр. Основной его задачей было создание минных полей. Также Хоба участвовал в событиях в Дебальцево, где занимался инженерным оборудованием.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 26 января в результате обстрела со стороны боевиков погибли двое украинских бойцов. Президент Владимир Зеленский отметил, что с начала года на Донбассе погибли уже 11 военных. Всего же, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.