Стало відомо ім’я одного із загиблих українських бійців

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у неділю, 26 січня загинув 28-річний командир відділення одного із підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І. Виговського Антон Хоба. Про це у своєму Facebook повідомив мер Шостки Микола Нога.

"На фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба 1992 року народження. Шостка втратила ще одного сина в цій страшній війні. Загинув ще один доброволець", - написав міський голова Шостки.

На фронті Хоба з червня 2014 року, а служити почав у 91 окремому полку оперативного забезпечення, розповіли в 58 омбр. Основним його завданням було створення мінних полів. Також Хоба брав участь у подіях в Дебальцевому, де займався інженерним обладнанням.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 26 січня у результаті обстрілу з боку бойовиків загинули двоє українських бійців. Президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку року на Донбасі загинули вже 11 військових. Всього ж, за минулу добу озброєні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню.