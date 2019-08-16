Стало известно имя нардепа, на которого напали под Киевом

Стало известно имя депутата Верховной рады, на которого напали неизвестные под Киевом. Пострадавшим оказался парламентарий Виталий Куприй, о чем сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: нападение на Куприя

Так, нардеп просит распознать напавших на него людей.

"Кто может распознать нападающих на меня? Очередное покушение", - отметил он.

Как писало РБК-Украина ранее, под Киевом неизвестные напали на народного депутата, имя жертвы правоохранители не называли. Так, на одной из улиц Гостомеля около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожей на экскременты.

Напомним, перед парламентскими выборами в Киеве во время на встрече с избирателями неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо народного депутата. Нападавшего остановила охрана нардепа, а полиция его задержала. Позже стало известно, что жертвой нападения был Борислав Береза.

До этого в начале июля во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области нардеп Максим Микитась напал на главу сельского совета Сергея Пинчука и нанес ему телесные повреждения. ГБР открыло в отношении него уголовное дело по статье хулиганство.