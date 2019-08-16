Стало відоме ім'я нардепа, на якого напали під Києвом

Стало відомо ім'я депутата Верховної ради, на якого напали невідомі під Києвом. Постраждалим виявився парламентарій Віталій Купрій, про що сам нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Фото: напад на Купрія

Так, нардеп просить розпізнати людей, які напали на нього.

"Хто може розпізнати нападників на мене? Черговий замах", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна раніше, під Києвом невідомі напали на народного депутата, ім'я жертви правоохоронці не називали. Так, на одній з вулиць Гостомеля близько 10:00 двоє невідомих напали на народного депутата, забризкали йому обличчя сльозогінним газом "Терен-4" і облили рідиною з різким неприємним запахом, схожою на екскременти.

Нагадаємо, перед парламентськими виборами в Києві під час зустрічі з виборцями невідомий розпорошив сльозогінний газ в обличчя народного депутата. Нападника зупинила охорона нардепа, а поліція його затримала. Пізніше стало відомо, що жертвою нападу був Борислав Береза.

До цього на початку липня під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області нардеп Максим Микитась напав на главу сільської ради Сергія Пінчука і завдав йому тілесних ушкоджень. ДБР відкрило проти нього кримінальну справу за статтею хуліганство.