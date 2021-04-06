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Стало известно имя еще одного погибшего вчера на Донбассе военного

Новина українською → Донбасс, Вторник 06 апреля 2021 17:36
Стало известно имя еще одного погибшего вчера на Донбассе военного Фото: украинские военные на Донбассе (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ходе обострения на Донбассе 5 апреля погиб военнослужащий Владислав Мороз. Он погиб от снайперской пули.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Черкасского облсовета и бывший политзаключенный Роман Сущенко.

"На фронте погиб еще один наш земляк, военный с Монастырищины (Черкасская область, село Халаидово) Владислав Мороз. Выражаю глубокие соболезнования папе, маме и сестре героя. Вечная память защитнику Украины", - отметил Сущенко.

По его словам, Мороз служил по контракту, погиб в результате обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что 5 апреля от снайперской пули также умер младший сержант Виктор Гелебрант. По данным командования, на момент гибели боец был на боевом дежурстве.

Сегодня, 6 апреля, украинская сторона снова понесла безвозвратные потери. В частности, в результате обстрела вблизи Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.

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