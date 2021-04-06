Стало известно имя еще одного погибшего вчера на Донбассе военного

В ходе обострения на Донбассе 5 апреля погиб военнослужащий Владислав Мороз. Он погиб от снайперской пули.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Черкасского облсовета и бывший политзаключенный Роман Сущенко.

"На фронте погиб еще один наш земляк, военный с Монастырищины (Черкасская область, село Халаидово) Владислав Мороз. Выражаю глубокие соболезнования папе, маме и сестре героя. Вечная память защитнику Украины", - отметил Сущенко.

По его словам, Мороз служил по контракту, погиб в результате обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.