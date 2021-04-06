Стало відоме ім'я ще одного загиблого вчора на Донбасі військового
У ході загострення на Донбасі 5 квітня загинув військовослужбовець Владислав Мороз. Він загинув від снайперської кулі.
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Черкаської облради та колишній політв'язень Роман Сущенко.
"На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав Мороз. Висловлюю глибокі співчуття татові, мамі і сестрі героя. Вічна пам'ять захиснику України", - зазначив Сущенко.
За його словами, Мороз служив за контрактом, загинув в результаті обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 квітня від снайперської кулі помер молодший сержант Віктор Гелебрант. За даними командування, на момент загибелі боєць був на бойовому чергуванні.
Сьогодні, 6 квітня, українська сторона знову зазнала безповоротних втрат. Зокрема, в результаті обстрілу поблизу Невельського загинув український військовий. Ще один боєць загинув від підриву на міні.