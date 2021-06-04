Стало известно имя боевика, осужденного за обстрел автобуса под Волновахой

Отметим, по информации следствия, обстрел, в результате которого погибли 12 человек и еще 19 получили ранения, совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада".

Считается, что именно Шпаков руководил артиллеристами, которые вели обстрел.

Кроме Шпакова в деле фигурирует полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников. В 2015 году российский военный занимал должность командира "5-й армейской бригады" и командовал действиями Шпакова.

Согласно данным сайта "Миротворец", Шпаков является уроженцем города Острогожск Воронежской области России. Во второй половине 1990-х проходил службу в Национальной гвардии Украины (воинская часть 4117 в поселке Клугино-Башкировка Харьковской области).

С 2014 по как минимум 2016 год входил в начальство так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР". Одно из последних упоминаний в сепаратистских СМИ - человек с таким именем является комендантом "Донецкого высшего общевойскового командного училища", которое на сегодня готовит военные кадры для оккупантов.