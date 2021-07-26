Стало известно, что Госказначейслужба продолжает блокировать финансирование "Большой стройки"

Государственная казначейская служба полностью прекратила любые оплаты по проектам "Большой стройки", как из средств госбюджета, так и за счет уже привлеченных кредитных денег международных партнеров.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные о выполнении Госбюджета по состоянию на 22 июля.
Причина - катастрофически низкий уровень остатков на Едином казначейском счету, из-за чего под вопросом может оказаться даже своевременная выплата пенсий за июль в начале августа.
Согласно документу, общий план поступлений за январь-июль уже перевыполнен на 7 млрд грн., однако при этом недобор по месяцу составляет порядка 30 млрд грн. По данным Счетной палаты, за первое полугодие бюджет перевыполнен на 23,7 млрд грн., а расходы недовыполнены на 44 млрд грн.
Несмотря на значительные поступления, остаток на Едином казначейском счету по состоянию на 1 июля 2021 года был самым низким с марта 2019 (!) года.
"Многие наблюдатели связывают это, во-первых, с заниженными планами поступлений от налоговых органов, которые не покрывают реальных текущих потребностей бюджета, во-вторых, с манипуляциями отчетностью, связанной, прежде всего, с непрекращающимися схемами налоговых "скруток", - говорится материале.
По данным Временной следственной комиссии Верховной рады, которая расследовала схемы в налоговых органах в период 2019-2020 годов, за это время "скрутки" НДС нанесли бюджету ущерб в размере около 50 млрд грн.
"По данным источников в Госказначействе, фактические остатки на сегодняшний день еще ниже, чем на начало месяца - именно поэтому ведомство прекратило все выплаты по проектам "Большой стройки". Причем не только финансируемым за счет Госбюджета, но и тех, кредитные средства на которые выделили международные партнеры Украины, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
Только на выплату пенсий государству необходимо аккумулировать в течение месяца порядка 40 млрд грн. Таким образом, стабильная выплата пенсий в августе является еще большей угрозой, чем недофинансирование инфраструктурных объектов. Хотя многие знаковые проекты должны быть закончены до 24 августа, а по большинству сейчас самый разгар строительных работ и прекращение финансирования "заморозит" их на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что приостановка выделения средств Госказначейством на проекты "Большой стройки" может быть личной инициативой главы ГКСУ Татьяны Слюз, которую она даже не всегда согласовывает с министром финансов Сергеем Марченко.
В частности, ранее деньги заканчивались перед местными выборами 2020 года, когда нужно было заканчивать объекты инфраструктуры в самых проблемных регионов, крайне важные для президента Владимира Зеленского. Второй раз аналогичная ситуация сложилась перед началом нового 2021 года.