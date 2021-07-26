Стало известно, что Госказначейслужба продолжает блокировать финансирование "Большой стройки"

Государственная казначейская служба полностью прекратила любые оплаты по проектам "Большой стройки" , как из средств госбюджета, так и за счет уже привлеченных кредитных денег международных партнеров.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные о выполнении Госбюджета по состоянию на 22 июля.

Причина - катастрофически низкий уровень остатков на Едином казначейском счету, из-за чего под вопросом может оказаться даже своевременная выплата пенсий за июль в начале августа.

Согласно документу, общий план поступлений за январь-июль уже перевыполнен на 7 млрд грн., однако при этом недобор по месяцу составляет порядка 30 млрд грн. По данным Счетной палаты, за первое полугодие бюджет перевыполнен на 23,7 млрд грн., а расходы недовыполнены на 44 млрд грн.

Несмотря на значительные поступления, остаток на Едином казначейском счету по состоянию на 1 июля 2021 года был самым низким с марта 2019 (!) года.

"Многие наблюдатели связывают это, во-первых, с заниженными планами поступлений от налоговых органов, которые не покрывают реальных текущих потребностей бюджета, во-вторых, с манипуляциями отчетностью, связанной, прежде всего, с непрекращающимися схемами налоговых "скруток" , - говорится материале.

По данным Временной следственной комиссии Верховной рады, которая расследовала схемы в налоговых органах в период 2019-2020 годов, за это время "скрутки" НДС нанесли бюджету ущерб в размере около 50 млрд грн.

"По данным источников в Госказначействе, фактические остатки на сегодняшний день еще ниже, чем на начало месяца - именно поэтому ведомство прекратило все выплаты по проектам "Большой стройки". Причем не только финансируемым за счет Госбюджета, но и тех, кредитные средства на которые выделили международные партнеры Украины, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Только на выплату пенсий государству необходимо аккумулировать в течение месяца порядка 40 млрд грн. Таким образом, стабильная выплата пенсий в августе является еще большей угрозой, чем недофинансирование инфраструктурных объектов. Хотя многие знаковые проекты должны быть закончены до 24 августа, а по большинству сейчас самый разгар строительных работ и прекращение финансирования "заморозит" их на неопределенный срок.