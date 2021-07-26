Стало відомо, що Держказначейслужба продовжує блокувати фінансування "Великого будівництва"
Державна казначейська служба повністю припинила будь-які оплати за проектами "Великого будівництва", як з коштів держбюджету, так і за рахунок вже залучених кредитних грошей міжнародних партнерів.
Про це пише Delo.ua з посиланням на дані про виконання Держбюджету за станом на 22 липня.
Причина - катастрофічно низький рівень залишків на єдиному казначейському рахунку, через що під питанням може опинитися навіть своєчасна виплата пенсій за липень на початку серпня.
Згідно з документом, загальний план надходжень за січень-липень вже перевиконано на 7 млрд грн., gроте при цьому недобір по місяцю становить близько 30 млрд грн. За даними Рахункової палати, за перше півріччя бюджет перевиконано на 23,7 млрд грн., а витрати недовиконано на 44 млрд грн.
Незважаючи на значні надходження, залишок на єдиному казначейському рахунку станом на 1 липня 2021 року був найнижчим з березня 2019 (!) року.
"Багато спостерігачів пов'язують це, по-перше, з заниженими планами надходжень від податкових органів, які не покривають реальних поточних потреб бюджету, по-друге, з маніпуляціями звітністю, пов'язаними, насамперед, з безперервними схемами податкових "скруток", - йдеться матеріалі.
За даними Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідувала схеми в податкових органах в період 2019-2020 років, за цей час "скручування" ПДВ завдали бюджету збитків у розмірі близько 50 млрд грн.
"За даними джерел в Держказначействі, фактичні залишки на сьогоднішній день ще нижче, ніж на початок місяця - саме тому відомство припинило всі виплати по проектам "Великого будівництва". Причому не тільки тих, що фінансуються за рахунок Держбюджету, а й тих, кредитні кошти на які виділили міжнародні партнери України, зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк.
Тільки на виплату пенсій державі необхідно акумулювати протягом місяця близько 40 млрд грн. Таким чином, стабільна виплата пенсій в серпні є ще більшою загрозою, ніж недофінансування інфраструктурних об'єктів. Хоча багато знакових проектів повинні бути закінчені до 24 серпня, а по більшості зараз самий розпал будівельних робіт і припинення фінансування "заморозить" їх на невизначений термін.
Раніше повідомлялося, що припинення виділення коштів Держказначейством на проекти "Великого будівництва" може бути особистою ініціативою глави ДКСУ Тетяни Слюз, яку вона навіть не завжди погоджує з міністром фінансів Сергієм Марченком.
Зокрема, раніше гроші закінчувалися перед місцевими виборами 2020 року, коли потрібно було закінчувати об'єкти інфраструктури в найпроблемніших регіонах, вкрай важливі для президента Володимира Зеленського. Другий раз аналогічна ситуація склалася перед початком нового 2021 року.