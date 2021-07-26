Стало відомо, що Держказначейслужба продовжує блокувати фінансування "Великого будівництва"

Державна казначейська служба повністю припинила будь-які оплати за проектами "Великого будівництва" , як з коштів держбюджету, так і за рахунок вже залучених кредитних грошей міжнародних партнерів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані про виконання Держбюджету за станом на 22 липня.

Причина - катастрофічно низький рівень залишків на єдиному казначейському рахунку, через що під питанням може опинитися навіть своєчасна виплата пенсій за липень на початку серпня.

Згідно з документом, загальний план надходжень за січень-липень вже перевиконано на 7 млрд грн., gроте при цьому недобір по місяцю становить близько 30 млрд грн. За даними Рахункової палати, за перше півріччя бюджет перевиконано на 23,7 млрд грн., а витрати недовиконано на 44 млрд грн.

Незважаючи на значні надходження, залишок на єдиному казначейському рахунку станом на 1 липня 2021 року був найнижчим з березня 2019 (!) року.

"Багато спостерігачів пов'язують це, по-перше, з заниженими планами надходжень від податкових органів, які не покривають реальних поточних потреб бюджету, по-друге, з маніпуляціями звітністю, пов'язаними, насамперед, з безперервними схемами податкових "скруток", - йдеться матеріалі.

За даними Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідувала схеми в податкових органах в період 2019-2020 років, за цей час "скручування" ПДВ завдали бюджету збитків у розмірі близько 50 млрд грн.

"За даними джерел в Держказначействі, фактичні залишки на сьогоднішній день ще нижче, ніж на початок місяця - саме тому відомство припинило всі виплати по проектам "Великого будівництва". Причому не тільки тих, що фінансуються за рахунок Держбюджету, а й тих, кредитні кошти на які виділили міжнародні партнери України, зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк.

Тільки на виплату пенсій державі необхідно акумулювати протягом місяця близько 40 млрд грн. Таким чином, стабільна виплата пенсій в серпні є ще більшою загрозою, ніж недофінансування інфраструктурних об'єктів. Хоча багато знакових проектів повинні бути закінчені до 24 серпня, а по більшості зараз самий розпал будівельних робіт і припинення фінансування "заморозить" їх на невизначений термін.