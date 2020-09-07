У городских голов от "Пропозиции" самые высокие показатели выполненных обещаний, - анализ

Городские председатели, которые входят в политическую партию "Пропозиция", имеют самые высокие показатели выполненных обещаний. Больше всего сдержал слова, данного избирателям, мэр Черновцов Алексей Каспрук - в его активе 75% выполненных обещаний.

Об этом говорится в аналитике "Слово и дело".

Городской голова Днепра Борис Филатов выполнил 64% своих обещаний. По данным аналитиков, это в несколько раз больше чем у его потенциальных конкурентов народных депутатов.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин выполнил за эту каденцию 40% обещаний. К слову заметим, что он неоднократно подчеркивал, что для реализации его программы полностью нужно два срока на посту.

По данным аналитиков, у мэра Николаева Александра Сенкевича 46% выполненных обещаний, а у городского головы Кропивницкого уже 56%.

Напомним, 4 сентября состоялся съезд политической партии "Пропозиция", на котором было принято решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года.

Политсила выдвигает своих кандидатов в 97 городах и 109 ОТГ. Политсила уже присутствует в 21 области. На съезде также была утверждена программа, с которой партия идет на эти местные выборы и манифест "Наше предложение для Украины".