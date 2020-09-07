У міських голів від "Пропозиції" найвищі показники виконаних обіцянок, - аналіз

Міські голови, які входять у політичну партію "Пропозиція", мають найвищі показники виконаних обіцянок. Найбільше дотримався слова, даного виборцям, мер Чернівців Олексій Каспрук - в його активі 75% виконаних обіцянок.

Про це йдеться в аналітиці "Слово і діло".

Міський голова Дніпра Борис Філатов виконав 64% своїх обіцянок. За даними аналітиків, це у кілька разів більше ніж у його потенційних конкурентів народних депутатів.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин виконав за цю каденцію 40% обіцянок. До слова зауважимо, що він неодноразово наголошував, що для реалізації його програми повністю потрібно два терміни на посту.

За даними аналітиків, у мера Миколаєва Олександра Сенкевича 46% виконаних обіцянок, а у міського голови Кропивницького уже 56%.

Нагадаємо, 4 вересня відбувся з’їзд політичної партії "Пропозиція", на якому було прийнято рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Політсила висуває своїх кандидатів у 97 містах і 109 ОТГ. Політсила уже присутня у 21 області. На з’їзді також було затверджено програму з якою політсила іде на ці місцеві вибори та маніфест "Наша пропозиція для України".