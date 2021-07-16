Стало известно, когда Германия откроет границы для украинских туристов

Согласно рекомендациям Евросоюза, Германия откроет границы для украинских туристов уже на этой неделе. Страна пересмотрела свой национальный "зеленый список".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой МВД Германии.
Сообщается, что Германия откроет границы для украинских туристов с 00:00 18 июля. Однако для авиапассажиров в силе остается требование предоставить один из следующих документов:
Напомним, накануне Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для граждан Украины.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что каждая страна сама будет принимать решение о допуске украинцев.