Стало відомо, коли Німеччина відкриє кордони для українських туристів

Згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Німеччина відкриє кордони для українських туристів вже цього тижня. Країна переглянула свій національний "зелений список".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням МВС Німеччини.
Повідомляється, що Німеччина відкриє кордони для українських туристів з 00:00 18 липня. Однак для авіапасажирів в силі залишається вимога надати один з наступних документів:
Нагадаємо, напередодні Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що кожна країна сама буде приймати рішення про допуск українців.