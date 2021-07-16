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Стало відомо, коли Німеччина відкриє кордони для українських туристів

Автор: РБК-Україна

Згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Німеччина відкриє кордони для українських туристів вже цього тижня. Країна переглянула свій національний "зелений список".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням МВС Німеччини.

Повідомляється, що Німеччина відкриє кордони для українських туристів з 00:00 18 липня. Однак для авіапасажирів в силі залишається вимога надати один з наступних документів:

  • негативний результат тесту на COVID;
  • документ про повний курс вакцинації однією з вакцин, затверджених в ЄС;
  • для осіб, які одужали, - позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений мінімум за 28 днів і максимум за 6 місяців до в'їзду.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що кожна країна сама буде приймати рішення про допуск українців.

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