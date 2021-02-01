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Стало известно, кто финансировал митинг, после которого штурмовали Капитолий

Вашингтон, Понедельник 01 февраля 2021 04:57
Стало известно, кто финансировал митинг, после которого штурмовали Капитолий
Фото: штурм Капитолия США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Митинг в Вашингтоне 6 января, предшествующий штурму Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, организовала и профинансировала небольшая группа людей. Среди них - один из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа Джули Дженкинс Фанчелли.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы для организации митинга.

Так, более половины суммы, которую потратили на мероприятие, пожертвовала наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли. Речь идет о пожертвовании в 300 тысяч долларов из 500 тысяч, потраченных в целом на организацию митинга Трампа.

Журнал сообщает, что получить средства от Фанчелли помог известный американский теоретик заговоров, крайний правый ведущий Алекс Джонс.

По данным журнала, Джонс пообещал более 50 тысяч долларов для начальных затрат на проведение митинга в обмен на право выступить в выбранное им самим время. Джонс обнародовал дискредитированные теории заговора, принимал на своих популярных шоу лидеров "Гордых парней" и "Верных присяге", двух экстремистских групп, которые были заметными во время беспорядков.

Ранее СМИ уже писали о причастности Джонса к финансированию митинга - он подтвердил, что оплатил его часть, но не сообщил подробностей.

Джонс и Фанчелли не предоставили комментария изданию. В то же время сеть супермаркетов Publix обнародовала заявление, в котором отметила, что Фанчелли не является сотрудником сети, "и не участвует в наших деловых операциях и не представляет компанию никак".

Напомним, 6 января акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

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