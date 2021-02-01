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Стало відомо, хто фінансував мітинг, після якого штурмували Капітолій

Вашингтон, Понеділок 01 лютого 2021 04:57
Стало відомо, хто фінансував мітинг, після якого штурмували Капітолій
Фото: штурм Капітолію США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мітинг у Вашингтоні 6 січня, який передував штурму Капітолію прихильниками екс-президента Дональда Трампа, організувала і профінансувала невелика група людей. Серед них - один з найбільших донорів виборчої кампанії Трампа Джулі Дженкінс Фанчеллі.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на документи для організації мітингу.

Так, більша частина суми, яку витратили на захід, пожертвувала спадкоємиця американської мережі супермаркетів Publix Джулі Дженкінс Фанчеллі. Мова йде про пожертвування в 300 тисяч доларів з 500 тисяч, витрачених в цілому на організацію мітингу Трампа.

Журнал повідомляє, що отримати кошти від Фанчеллі допоміг відомий американський теоретик змов, крайній правий ведучий Алекс Джонс.

За даними журналу, Джонс пообіцяв понад 50 тисяч доларів для початкових витрат на проведення мітингу в обмін на право виступити у вибраний ним самим час. Джонс оприлюднив дискредитовані теорії змови, брав на своїх популярних шоу лідерів "Гордих хлопців" і "Вірних присязі", двох екстремістських груп, які були помітними під час заворушень.

Раніше ЗМІ вже писали про причетність Джонса до фінансування мітингу - він підтвердив, що оплатив його частину, але не повідомив подробиць.

Джонс і Фанчеллі не надали коментарі виданню. Водночас мережа супермаркетів Publix оприлюднила заяву, в якій зазначила, що Фанчеллі не є співробітником мережі, "і не бере участь у ділових операціях і не представляє компанію".

Нагадаємо, 6 січня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

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