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Стало відомо, коли ЄС продовжить санкції відносно Росії

НовиниПолітика    02.07.2018 - 14:47
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Санкції повинні бути офіційно продовжені 5 липня в другій половині дня

Європейський союз (ЄС) готовий продовжити економічні санкції відносно Росії у четвер, 5 липня. Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Економічні санкції ЄС щодо Росії повинні бути офіційно продовжені в четвер у другій половині дня", - повідомив він.

Відзначимо, термін введених раніше санкцій проти Росії пройшов 31 липня.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Європейський союз повинен зберігати санкції щодо Росії. Також радник президента США заявив, що позиція Сполучених Штатів в питанні антиросійських санкцій залишається незмінною і Вашингтон виступає за їх збереження.

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Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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