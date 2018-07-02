Стало відомо, коли ЄС продовжить санкції відносно Росії

Санкції повинні бути офіційно продовжені 5 липня в другій половині дня
Європейський союз (ЄС) готовий продовжити економічні санкції відносно Росії у четвер, 5 липня. Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.
"Економічні санкції ЄС щодо Росії повинні бути офіційно продовжені в четвер у другій половині дня", - повідомив він.
Відзначимо, термін введених раніше санкцій проти Росії пройшов 31 липня.
The Eu’s economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 2, 2018
Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Європейський союз повинен зберігати санкції щодо Росії. Також радник президента США заявив, що позиція Сполучених Штатів в питанні антиросійських санкцій залишається незмінною і Вашингтон виступає за їх збереження.