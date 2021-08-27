Стало известно, что экс-руководство АРМА пыталось переложить вину за украденные 400 тысяч долларов на безработного

Отстраненные от должностей и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин и его заместитель Владимир Павленко пытаются переложить вину за украденные 400 тысяч долларов на безработного Игоря Короля.

По данным правоохранителей, руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под контролем учреждения. Речь идет о средствах в сумме около 400 тыс.долларов, на которые был наложен арест судом, и которые переданы в управление АРМА. Затем эти средства АРМА перечислило на счет безработного 25-летнего Игоря Короля.

В ходе судебного заседания Игорь Король сообщил, что в течение нескольких месяцев жил в деревне со своей бабушкой, и поэтому органы следствия не могли найти его по месту прописки. По словам Короля, все это время он работал на стройке, зарабатывая около 13 000 гривен в месяц.

На судебное заседание для получения решения об избрании меры пресечения Игорь Король пришел с адвокатом из Центра предоставления бесплатной правовой помощи. По его словам, он расторгнул договор с другим адвокатом, потому что его услуги стоили слишком много.

Следователи ГБР считают Игоря Короля подставным лицом. Но и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин и его заместитель Владимир Павленко в суде свою вину не признают и заявляют о том, что это именно Игорь Король и адвокаты совершили преступление, а должностные лица АРМА стали их жертвами.

По версии ГБР, соучастницей коррупционной схемы была Светлана Серокурова - адвокат Игоря Короля. После того, как Король получил от АРМА 400 тысяч долларов, часть этой суммы он сразу же перечислил на ее счет.

По версии Серокуровой, организаторами преступления являются топ-чиновники АРМА и Игорь Король.

"Игорь Король пришел ко мне, чтобы приобрести компанию. Я помогала ему оформлять договоры. Он выглядел солидно, от него пахло дорогими духами, он был на хорошем авто, - рассказала свою версию она. - Я так и не поняла, почему он перечислил на мой банковский счет более миллиона гривен, потому что на звонки он не отвечал".