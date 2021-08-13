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Стало известно, как долго оригинал Конституции Пилипа Орлика можно будет увидеть в Киеве

Автор: Инна Собора

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа до 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Оригинал Конституции хранится в Швеции и Украине соглашались предоставить только копии.

"Переговоры длились много месяцев.. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика", - говорится в сообщении.

Справка: первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягиня на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была заключена в двух экземплярах: на русском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Документ считается одной из первых конституций Европы.

Напомним, 10 августа стало известно, что в Украине доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика.

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КонституцияОфис президента