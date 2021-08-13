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Стало відомо, як довго оригінал Конституції Пилипа Орлика можна буде побачити в Києві

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П'ятниця 13 серпня 2021 14:07
Стало відомо, як довго оригінал Конституції Пилипа Орлика можна буде побачити в Києві Фото: Конституцію Пилипа Орлика виставлятимуть в Києві до 14 листопада (УНІАН)
Автор: Инна Собора

В Україну вперше за 311 років привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі охочі матимуть змогу побачити цей історичний документ з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Оригінал Конституції зберігається у Швеції і Україні погоджувалися надати лише копії.

"Переговори тривали багато місяців.. Але завдяки наполегливій роботі МЗС, посольства України в Королівстві Швеція, Міністерства культури Національний архів Швеції погодився надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика", - йдеться в повідомленні.

Довідка: перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

Документ вважається однією з перших конституцій Європи.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика.

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Конституция Офіс президента
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