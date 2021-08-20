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Стало известно, что документацию по исторической усадьбе Барбана согласовал Минкульт

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Киев, Пятница 20 августа 2021 19:33
Стало известно, что документацию по исторической усадьбе Барбана согласовал Минкульт Фото: усадьба Барбана (facebook.com/nastasya glushchenko)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство культуры согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6, где находилась усадьба Барбана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документы, которые обнародовало издание "Украинские новости".

Также об ответственности Министерства культуры за уничтожение усадьбы Барбана заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"Здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", - отметил Кличко.

Он считает, что во избежание уничтожения других объектов культурного наследия Киева Минкульт должен рассмотреть представление КГГА.

"Обращаюсь в Министерство культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что на обращение местных жителей, которые выступали против застройки усадьбы Барбана, городские власти созвала комиссию по этому вопросу. Но представители застройщика проигнорировали заседание.

Как сообщалось, на ближайшую сессию Киевсовета подготовили проект решения о введении моратория на реконструкцию или капитальный ремонт объектов ХIХ-ХХ вв. до определения исторической и культурной ценности этих объектов. Речь в частности идет как раз про усадьбу Барбана.

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