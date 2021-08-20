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Стало відомо, що документацію по історичній садибі Барбана погодив Мінкульт

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 19:33
Стало відомо, що документацію по історичній садибі Барбана погодив Мінкульт Фото: садиба Барбана (facebook.com/nastasya glushchenko)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство культури погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6, де знаходилась садиба Барбана.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на документи які оприлюднило видання "Українські новини".

Також про відповідальність Міністерства культури за знищення садиби Барбана заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко.

"Будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6", - наголосив Кличко.

Він вважає, що для уникнення знищення інших об’єктів культурної спадщини Києва Мінкульт має розглянути подання КМДА.

"Звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року", - підкреслив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови садиби Барбана, міська влада скликала комісію щодо цього питання. Але представники забудовника проігнорували засідання.

Як повідомлялося, на найближчу сесію Київради підготували проект рішення про введення мораторію на реконструкцію або капітальний ремонт об'єктів ХIХ-ХХ ст. до визначення історичної та культурної цінності цих об'єктів. Мова зокрема якраз йде про садибу Барбана.

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Міністерство культури
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