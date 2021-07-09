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Стало известно, как в Днепре собираются не допустить хаоса в наружной рекламе

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Днепр, Пятница 09 июля 2021 11:04
Стало известно, как в Днепре собираются не допустить хаоса в наружной рекламе Фото: в Днепре серьезно взялись за наружную рекламу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Хаотичное размещение рекламных конструкций - многолетняя системная проблема для Днепра. Бесконтрольная установка бордов обезобразила исторический центр города и прилегающие улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление городского совета.

"Чтобы изменить ситуацию, мэрия действует исключительно на законных основаниях. В то же время горсовет требует от Национальной полиции обеспечения общественного порядка во время демонтажа незаконных конструкций наружной рекламы. Это позволит сделать этот процесс безопасным и избежать ряда провокаций и спекуляций", - говорится в официальном заявлении городского совета.

В мэрии также пообещали - в городе будут действовать единые правила для всех представителей рынка внешней рекламы.

"Центр города будет очищен от рекламных конструкций, искажающих его внешний вид", - добавили в городской администрации.

Напомним, Рада планирует запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них использующихся, а также табачных изделий для электрического нагрева.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты также сделали шаг к противодействию сексизму в рекламе. Парламентарии поддержали за основу соответствующий законопроект №3427.

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