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Стало відомо, як в Дніпрі збираються не допустити хаосу в зовнішній рекламі

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Дніпро, П'ятниця 09 липня 2021 11:04
Стало відомо, як в Дніпрі збираються не допустити хаосу в зовнішній рекламі Фото: в Дніпрі серйозно взялися за зовнішню рекламу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Хаотичне розміщення рекламних конструкцій - багаторічна системна проблема для Дніпра. Безконтрольне встановлення бордів спотворило історичний центр міста і прилеглі вулиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву міської ради.

"Щоб змінити ситуацію, мерія діє виключно на законних підставах. У той же час міськрада вимагає від Національної поліції забезпечення громадського порядку під час демонтажу незаконних конструкцій зовнішньої реклами. Це дозволить зробити цей процес безпечним і уникнути низки провокацій і спекуляцій", - йдеться в офіційній заяві міської ради.

У мерії також пообіцяли - у місті діятимуть єдині правила для всіх представників ринку зовнішньої реклами.

"Центр міста буде очищений від рекламних конструкцій, які деформують його зовнішній вигляд", - додали в міській адміністрації.

Нагадаємо, Рада планує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, які в них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагріву.

Як писало РБК-Україна, народні депутати також зробили крок до протидії сексизму в рекламі. Парламентарії підтримали за основу відповідний законопроект №3427.

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