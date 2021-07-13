Стало известно, как Данилов попал в СНБО и стал его секретарем

Он же предложил Данилова в качестве своего преемника, когда подал в отставку в сентябре 2019 года.

В команде Зеленского тогда в вопросе деоккупации Донбасса и Крыма доминировала концепция быстрых и успешных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Данилов в дискуссии не участвовал, а его виденье на войну с Россией, видимо, диссонировало с определенным курсом.

"Он специально не участвовал во внутридворцовой конкуренции, но дождался своего момента. Сделав ряд успешных предложений первому лицу - обновленную санкционную политику, он дал в руки инструмент, который зашел", - сообщил источник издания в Совбезе.