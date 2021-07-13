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Стало відомо, як Данілов потрапив до РНБО і став його секретарем

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Попередній секретар РНБО Олександр Данилюк привів до Ради національної безпеки і оборони сьогоднішнього голову відомства Олексія Данілова. Він запросив Данілова в команду на посаду свого заступника.

Про це Данилюк розповів у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Пан секретар. Яку роль Олексій Данілов грає в команді президента".

Він же запропонував Данілова в якості свого наступника, коли подав у відставку у вересні 2019 року.

У команді Зеленського тоді в питанні деокупації Донбасу і Криму домінувала концепція швидких і успішних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Данілов у дискусії не брав участі, а його бачення на війну з Росією, мабуть, дисонувало з певним курсом.

"Він спеціально не брав участі у внутрішньодворцевій конкуренції, але дочекався свого моменту. Зробивши ряд успішних пропозицій першій особі - оновлену санкційну політику, він дав у руки інструмент, який зайшов", - повідомило джерело видання в Радбезі.

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Олексій Данілов