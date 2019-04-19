Стало известно, кто будет вести дебаты на "Суспільному"

Ведущей на дебатах Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільному" будет телеведущая программы "Обратный отсчет" на "Суспільному" и ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук. Об этом сообщает пресс-служба "Суспільному".

В "Суспільному" напомнили, что дебаты состоятся 19 апреля в 21:00, в прямом эфире каналов Общественного вещателя "UA: Первый" и "UA: Украинское радио".

Сообщается, что за 10 минут до начала прямого эфира между кандидатами состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок их выступлений.

"Формат" национальных дебатов предусматривает 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и заключительное выступление каждого из кандидатов. В течение отведенного времени каждый кандидат будет иметь возможность задать своему оппоненту вопрос. Продолжительность каждого вопроса - до одной минуты, а на ответ кандидаты будут иметь не более чем три минуты", - говорится в сообщении.

После выступлений участники теледебатов могут обменяться репликами длительностью не более 30 секунд при наличии эфирного времени. Именно такой формат проведения дебатов предусмотрен Центральной избирательной комиссией.



"Если на национальные теледебаты придет только один кандидат, то все отведенное эфирное время будет предоставлено ему для предвыборной агитации. Если же ни один из кандидатов не появится в студию Общественного вещателя для проведения теледебатов, вещатель обязан будет информировать об этом текстовым сообщением такого содержания: "Извините, кандидаты на пост Президента Украины (фамилии, имена, отчества) не явились в студию для участия в теледебатах”, - говорится в сообщении.

Напомним, дебаты на НСК "Олимпийский" будут модерировать глава правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.

Отметим, что Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Кроме того, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.