ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, кто возглавит аэропорт "Борисполь"

Автор: Андрей Козловский

Исполнять обязанности генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" будет Олег Струк. Он будет возглавлять аэропорт до назначения нового руководителя.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как сообщается, ранее Олег Струк занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала.

Напомним, ранее руководителем аэропорта был Павел Рябикин, однако Кабинет министров на заседании 18 ноября назначил его главой Государственной таможенной службы.

Также РБК-Украина сообщало, что 22 октября Кабмин изменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.

Кроме того, новым начальником Главного управления Национальной полиции в Ровенской области стал Алексей Камышанский.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины назначение