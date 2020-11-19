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Стало відомо, хто очолить аеропорт "Бориспіль"

Автор: Андрій Козловський

Виконувати обов'язки генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" буде Олег Струк. Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника.

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Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Як повідомляється, раніше Олег Струк обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.

Нагадаємо, раніше очільником аеропорту був Павло Рябікін, однак Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада призначив його головою Державної митної служби.

Також РБК-Україна повідомляло, що 22 жовтня Кабмін змінив в.о. голови Державної митної служби. Андрій Павловський звільнений, а замість нього виконувати обов'язки керівника Держмитниці був призначений Євген Єнтіс.

Крім того, новим начальником Головного управління Національної поліції у Рівненській області став Олексій Камишанський.

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