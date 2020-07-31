Перечень карантинных зон Украины утвердят сегодня вечером, - Минздрав

Украину поделят на четыре зоны карантина, а именно зеленую, желтую, оранжевую и красную, уже сегодня. Решение будет принято ближе к вечеру.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отметим, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.

По данным издания, Киев может попасть в оранжевую карантинную зону.

Ранее сообщалось, что в Украине ухудшилась эпидемическая ситуация, Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Напомним, в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирован коронавирус, в Минздраве это назвали новым антирекордом.