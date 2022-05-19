Стало известно, кто будет новым владельцем российской сети McDonald's

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что компания Говора "ГиД" управляет по франшизе точками McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Он работает с Mcdonald's почти 10 лет. Сибирский бизнесмен будет развивать сеть под другим названием.

До начала войны в России было 850 ресторанов McDonald's. Компания работала на российском рынке с 1990 года.