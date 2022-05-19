Стало відомо, хто буде новим власником російської мережі Mcdonald's

Мережа ресторанів Mcdonald's продає російську мережу партнеру, поточному ліцензіату Олександру Говору. Бізнесмен вже управляє 25 ресторанами в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.
Відзначається, що компанія Говора "Гід" управляє по франшизі точками Mcdonald's в Новосибірську, Бердську, Томську, Кемерово, Новокузнецьку, Барнаулі і Красноярську. Він працює з Mcdonald's майже 10 років. Сибірський бізнесмен буде розвивати мережу під іншою назвою говір
До початку війни в Росії було 850 ресторанів Mcdonald's. Компанія працювала на російському ринку з 1990 року.
Нагадаємо, що Mcdonald's офіційно призупинив роботу в РФ 14 березня.
При цьому про остаточний відхід з російського ринку компанія заявила 16 травня. Відхід мережі з РФ буде стояти Mcdonald's від 1,2 до 1,4 млрд доларів.
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