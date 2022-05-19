Стало відомо, хто буде новим власником російської мережі Mcdonald's

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Відзначається, що компанія Говора "Гід" управляє по франшизі точками Mcdonald's в Новосибірську, Бердську, Томську, Кемерово, Новокузнецьку, Барнаулі і Красноярську. Він працює з Mcdonald's майже 10 років. Сибірський бізнесмен буде розвивати мережу під іншою назвою говір

До початку війни в Росії було 850 ресторанів Mcdonald's. Компанія працювала на російському ринку з 1990 року.