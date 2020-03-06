Стало известно, кто будет и.о. генпрокурора

Исполнять обязанности генерального прокурора будет Виктор Чумак. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Также он сообщил, что заместитель главы ОГП Виктор Трепак пока остается на своей должности.

"Трепак не ушел. Ждет, кто будет новым генпрокурором и тогда будет определяться", - уточнил собеседник издания.

Таким образом на данный момент вслед за Рябошапкой в отставку ушел только его первый заместитель Виталий Касько.

Как ранее писало РБК-Украина, Верховная рада сможет назначить нового генпрокурора не раньше, чем через полторы недели.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" перед назначением нового генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки. Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.