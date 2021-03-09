ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, кто будет адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 12:41
Стало известно, кто будет адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского Фото: Николай Рудьковский (unian.net)
Автор: РБК-Украина

Николай Катеринчук и юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" будут представлять в суде экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которому предъявлено обвинение в похищении в 2012 году тогдашнего главы компании "Нефтегаздобыча", а сейчас - нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского.

Об этом Катеринчук рассказал в комментарии изданию "Гордон".

"Юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" ознакомилась с материалами дела, касающимися меры пресечения, которую должен суд избрать Рудьковскому в ближайшее время. Я как адвокат буду лично его защищать по этому делу. Уже сегодня, если будет рассмотрение меры пресечения Рудьковскому, мы будем представлять его интересы и права", - рассказал Катеринчук.

Он также сообщил, что процесс избрания меры пресечения Рудьковскому остановился на стадии отвода судьи.

"Судья находится в совещательной комнате, он должен сегодня объявить свое решение о ходатайстве адвокатов Рудьковского, которые участвовали в этом деле до пятницы. После решения судьи будет продолжено заседание по поводу избрания меры пресечения Николаю Рудьковскому. Судья, которого адвокаты Рудьковского хотят заменить, давал санкции на обыск по этому делу с нарушением действующего законодательства. У стороны защиты Николая Рудьковского есть определенные вопросы по поводу непредвзятости позиции этого судьи", - подчеркнул адвокат.

Катеринчук убежден, что у суда нет оснований брать его подзащитного под стражу, и максимум, что может применить судья, – это ночной домашний арест.

"Трудно говорить о перспективах дела, потому что мы видели только подозрение и ходатайство о мере пресечения. У нас еще нет доступа ко всему массиву дела. Но мы видим уже на этом этапе, что аргументация следствия очень странная. Такого предвзятого следствия я еще не видел. С точки зрения материалов, которые есть, Рудьковского привлекать по этим статьям или даже начинать расследование и вручать подозрение оснований не было. Мы будем требовать, чтобы Рудьковский вообще не был субъектом этого процесса. Но он готов работать со следствием, давать все необходимые показания, сотрудничать со следствием. У нас будут убедительные доказательства непричастности Рудьковского вообще к факту странного исчезновения этого человека. Я думаю, что в материалах следствия, которые будут рассматриваться сегодня в суде, нет оснований для того, чтобы взять Рудьковского под стражу. Более того, вся существующая до этого момента практика говорит о том, что максимальная мера, которую может применить суд, – это ночной домашний арест. А дальше мы будем смотреть на позицию судьи: или нового, или этого, если он не удовлетворит ходатайство о своем отводе", – отметил он.

Напомним, 7 марта Рудьковский рассказал, что написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором снова заявил о своей невиновности по этому делу.

В этом письме Рудьковский сообщил, что 5 марта в 11.00 Семинский вместе с заместителем генпрокурора и еще одним нардепом от фракции "Слуга народа" были у президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали с ним уголовное производство.

25 февраля Служба безопасности Украины заявила о раскрытии похищения экс-руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.

Рудьковский в комментарии "РБК-Украина" подчеркнул, что сразу после исчезновения Семинского в 2012 году лично пошел в МВД с просьбой подключить все ресурсы для его поиска, но тогда ему предложили "подождать недельку" и пришлось обращаться к главе МВД, чтобы поиски наконец-то начались.

По данным следствия, бывшего главу "Нефтегаздобычи" удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме $200 млн.

Заказчиком следователи считают Рудьковского. Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления "Нефтегаздобычи".

3 марта Рудьковскому вручили подозрение по этому делу.

Подробнее об этом деле можно прочитать в статье "Доля в обмен на свободу: что происходит в деле Семинского и Рудьковского".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Николай Рудьковский Суд
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти