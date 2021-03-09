Стало известно, кто будет адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

Николай Катеринчук и юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" будут представлять в суде экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которому предъявлено обвинение в похищении в 2012 году тогдашнего главы компании "Нефтегаздобыча", а сейчас - нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского.

"Юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" ознакомилась с материалами дела, касающимися меры пресечения, которую должен суд избрать Рудьковскому в ближайшее время. Я как адвокат буду лично его защищать по этому делу. Уже сегодня, если будет рассмотрение меры пресечения Рудьковскому, мы будем представлять его интересы и права", - рассказал Катеринчук.

Он также сообщил, что процесс избрания меры пресечения Рудьковскому остановился на стадии отвода судьи.

"Судья находится в совещательной комнате, он должен сегодня объявить свое решение о ходатайстве адвокатов Рудьковского, которые участвовали в этом деле до пятницы. После решения судьи будет продолжено заседание по поводу избрания меры пресечения Николаю Рудьковскому. Судья, которого адвокаты Рудьковского хотят заменить, давал санкции на обыск по этому делу с нарушением действующего законодательства. У стороны защиты Николая Рудьковского есть определенные вопросы по поводу непредвзятости позиции этого судьи", - подчеркнул адвокат.

Катеринчук убежден, что у суда нет оснований брать его подзащитного под стражу, и максимум, что может применить судья, – это ночной домашний арест.

"Трудно говорить о перспективах дела, потому что мы видели только подозрение и ходатайство о мере пресечения. У нас еще нет доступа ко всему массиву дела. Но мы видим уже на этом этапе, что аргументация следствия очень странная. Такого предвзятого следствия я еще не видел. С точки зрения материалов, которые есть, Рудьковского привлекать по этим статьям или даже начинать расследование и вручать подозрение оснований не было. Мы будем требовать, чтобы Рудьковский вообще не был субъектом этого процесса. Но он готов работать со следствием, давать все необходимые показания, сотрудничать со следствием. У нас будут убедительные доказательства непричастности Рудьковского вообще к факту странного исчезновения этого человека. Я думаю, что в материалах следствия, которые будут рассматриваться сегодня в суде, нет оснований для того, чтобы взять Рудьковского под стражу. Более того, вся существующая до этого момента практика говорит о том, что максимальная мера, которую может применить суд, – это ночной домашний арест. А дальше мы будем смотреть на позицию судьи: или нового, или этого, если он не удовлетворит ходатайство о своем отводе", – отметил он.

Напомним, 7 марта Рудьковский рассказал, что написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором снова заявил о своей невиновности по этому делу.

В этом письме Рудьковский сообщил, что 5 марта в 11.00 Семинский вместе с заместителем генпрокурора и еще одним нардепом от фракции "Слуга народа" были у президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали с ним уголовное производство.

25 февраля Служба безопасности Украины заявила о раскрытии похищения экс-руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.

Рудьковский в комментарии "РБК-Украина" подчеркнул, что сразу после исчезновения Семинского в 2012 году лично пошел в МВД с просьбой подключить все ресурсы для его поиска, но тогда ему предложили "подождать недельку" и пришлось обращаться к главе МВД, чтобы поиски наконец-то начались.

По данным следствия, бывшего главу "Нефтегаздобычи" удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме $200 млн.

Заказчиком следователи считают Рудьковского. Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления "Нефтегаздобычи".

3 марта Рудьковскому вручили подозрение по этому делу.

Подробнее об этом деле можно прочитать в статье "Доля в обмен на свободу: что происходит в деле Семинского и Рудьковского".