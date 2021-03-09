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Стало відомо, хто буде адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 12:41
Стало відомо, хто буде адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського Фото: Микола Рудьковський (unian.net)
Автор: РБК-Україна

Микола Катеринчук та юридична компанія "Катеринчук, Моор & партнери" будуть представляти в суді екс-міністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, якому пред'явлено звинувачення у викраденні у 2012 році тодішнього глави компанії "Нафтогазвидобування", а зараз - нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського.

Про це Катеринчук розповів у коментарі виданню "Гордон".

"Юридична компанія "Катеринчук, Моор & партнери" ознайомилася з матеріалами справи, що стосуються запобіжного заходу, який суд має обрати Рудьковському найближчим часом. Я як адвокат буду особисто його захищати у цій справі. Уже сьогодні, якщо буде розгляд запобіжного заходу Рудьковському, ми будемо представляти його інтереси і права", - розповів Катеринчук.

Він також повідомив, що процес обрання запобіжного заходу Рудьковському зупинився на стадії відведення судді.

"Суддя перебуває в нарадчій кімнаті, він має сьогодні оголосити своє рішення щодо клопотання адвокатів Рудьковського, які брали участь у цій справі до п'ятниці. Після рішення судді буде продовжено засідання щодо обрання запобіжного заходу Миколі Рудьковському. Суддя, якого адвокати Рудьковського хочуть замінити, давав санкції на обшук у цій справі з порушенням чинного законодавства. У сторони захисту Миколи Рудьковського є певні питання щодо неупередженості позиції цього судді", - підкреслив адвокат.

Катеринчук переконаний, що в суду немає підстав брати його підзахисного під варту, і максимум, що може застосувати суддя, - це нічний домашній арешт.

"Важко говорити про перспективи справи, тому що ми бачили тільки підозру і клопотання про запобіжний захід. У нас ще немає доступу до всього масиву справи. Але ми бачимо вже на цьому етапі, що аргументація слідства дуже дивна. Такого упередженого слідства я ще не бачив. З погляду матеріалів, які є, Рудьковського притягувати за цими статтями або навіть розпочинати розслідування і вручати підозру підстав не було. Ми будемо вимагати, щоб Рудьковський узагалі не був суб'єктом цього процесу. Але він готовий працювати зі слідством, давати всі необхідні свідчення, співпрацювати зі слідством. У нас будуть переконливі докази непричетності Рудьковського взагалі до факту дивного зникнення цієї людини. Я думаю, що в матеріалах слідства, які розглядатимуть сьогодні в суді, немає підстав для того, щоб узяти Рудьковського під варту. Ба більше, уся наявна до цього моменту практика свідчить про те, що максимальний захід, який може застосувати суд, - це нічний домашній арешт. А далі ми будемо дивитися на позицію судді: чи нового, чи цього, якщо він не задовольнить клопотання про свій відвід", - зауважив він.

Нагадаємо, 7 березня Рудьковський розповів, що написав лист президенту Володимиру Зеленському, в якому знову заявив про свою невинність у цій справі.

У цьому листі Рудьковський повідомив, що 5 березня в 11.00 Семінський разом з заступником генпрокурора та ще одним нардепом від фракції "Слуга народу" були у президента України Володимира Зеленського й обговорювали з ним кримінальне провадження.

25 лютого Служба безпеки України заявила про розкриття викрадення екс-керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Рудьковський в коментарі "РБК-Україна" підкреслив, що відразу після зникнення Семінського у 2012 році особисто пішов до МВС з проханням підключити всі ресурси для його пошуку, але тоді йому запропонували почекати тиждень" і довелося звертатися до глави МВС, щоб пошуки нарешті почалися.

За даними слідства, колишнього голову "Нафтогазвидобування" утримували у нелюдських умовах, систематично катували і вимагали від нього та його родичів виплатити неіснуючий борг у сумі $200 млн.

Замовником слідчі вважають Рудьковського. Згідно з висновками слідства, викрадення було задумано для рейдерського захоплення компанії та заволодіння часткою глави правління "Нафтогазвидобування".

3 березня Рудьковському вручили підозру у цій справі.

Детальніше про це можна прочитати в статті "Частка в обмін на свободу: що відбувається у справі Семінського і Рудьковського".

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