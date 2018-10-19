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Стало известно, когда Apple представит новые модели iPad и Mac

Новости » Телеком & IT    19.10.2018 - 07:49
Фото: Apple (из открытых источников)
Фото: Apple (из открытых источников)

Apple представит новые гаджеты 30 октября

Компания Apple представит обновленные модели iPad и Mac на выставке в Нью-Йорке 30 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщается, новые iPad будут по дизайну и функционалу похожи на iPhone X. Также ожидается обновления для компьютеров MacBook. В частности, у MacBook Air могут заменить экран.

Так, в июле сообщалось, что компания выпустит новый 11-дюймовый iPad Pro с поддержкой технологии Face ID.

Напомним, ранее сообщалось, что акции компании Apple после презентации новых смартфонов и умных часов, которая состоялась 12 сентября, упали.

Накануне акции Apple продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до 221 доллара.

Отметим, 12 сентября был презентован ряд новинок. Компания показала три новых смартфона - iPhone XS, iPhone ХR и iPhone XS Max.

Во время презентации компания также представила новые часы Apple Watch Series 4 с новым циферблатом и батареей, которая дольше держит заряд.

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