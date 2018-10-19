Стало известно, когда Apple представит новые модели iPad и Mac

Apple представит новые гаджеты 30 октября
Компания Apple представит обновленные модели iPad и Mac на выставке в Нью-Йорке 30 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Как сообщается, новые iPad будут по дизайну и функционалу похожи на iPhone X. Также ожидается обновления для компьютеров MacBook. В частности, у MacBook Air могут заменить экран.
Так, в июле сообщалось, что компания выпустит новый 11-дюймовый iPad Pro с поддержкой технологии Face ID.
Напомним, ранее сообщалось, что акции компании Apple после презентации новых смартфонов и умных часов, которая состоялась 12 сентября, упали.
Накануне акции Apple продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до 221 доллара.
Отметим, 12 сентября был презентован ряд новинок. Компания показала три новых смартфона - iPhone XS, iPhone ХR и iPhone XS Max.
Во время презентации компания также представила новые часы Apple Watch Series 4 с новым циферблатом и батареей, которая дольше держит заряд.