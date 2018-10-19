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Стало відомо, коли Apple представить нові моделі iPad і Mac

Новини » Телеком & IT    19.10.2018 - 07:49
Фото: Apple (з відкритих джерел)
Фото: Apple (з відкритих джерел)

Apple представить нові гаджети 30 жовтня

Компанія Apple представить оновлені моделі iPad і Mac на виставці в Нью-Йорку 30 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляється, нові iPad будуть за дизайном і функціоналом схожі на iPhone X. Також очікується оновлення для комп'ютерів MacBook. Зокрема, у MacBook Air можуть замінити екран.

Так, у липні повідомлялося, що компанія випустить новий 11-дюймовий iPad Pro з підтримкою технології Face ID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції компанії Apple після презентації нових смартфонів і розумних годинників, яка відбулася 12 вересня, упали.

Напередодні акції Apple продемонстрували зростання з 218 до 223 доларів, то безпосередньо в день презентації ціна однієї акції знизилася до 221 долара.

Відзначимо, 12 вересня було презентовано ряд новинок. Компанія показала три нових смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max.

Під час презентації компанія також представила нові Apple Watch Series 4 з новим циферблатом і батареєю, яка довше тримає заряд.

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