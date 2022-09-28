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Стало відомо, як на роботу "Альфа Банку" вплине законопроект щодо виведення з ринку системно важливих банків

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Середа 28 вересня 2022 18:24
Стало відомо, як на роботу "Альфа Банку" вплине законопроект щодо виведення з ринку системно важливих банків Фото: як на роботу "Альфа банку" вплине законопроект щодо виведення з ринку системно важливих банків (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Законопроект щодо виведення з ринку системно важливих банків (№8069) не передбачає додаткові витрати держави на націоналізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика.

Так, за словами експерта, згідно з текстом законопроекту, вартість фінустанови акціонерам відшкодовуватимуть після компенсації збитків державі з боку Росії.

По-друге, законопроектом пропонується за пропозицією НБУ надати право Мінфіну брати участь у виведенні з ринку не просто банку, але "системно важливого банку", і не з будь-яких підстав, а лише "з підстав, які настали під час здійсненої військової агресії росії проти України".

По-третє, націоналізація системно важливого банку хоч і відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави - продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення. Відповідно, гроші держави не будуть витрачатися на цю націоналізацію, додає експерт.

По-четверте, Фонд гарантування вкладів "протягом процедури виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку за участю держави призначає, за поданням Міністерства фінансів України, погодженим з Національним банком України, керівників банку, які приступають до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації".

По-п`яте, відповідно до норм цього закону - по всім вкладникам і кредиторам Фонд гарантування, який перебирає на себе функції управління банком, буде перевіряти як кінцевих бенефіціарів таких клієнтів, так і джерела походження коштів

В цілому, на думку експерта, проект закону прописаний саме під "Альфа Банк Україна", акціонерами якого в Україні досі лишають громадяни РФ.

"Підсумовуючи все вище сказане, очевидно, що за таких умов вкрай важливим є посилення контролю Нацбанку за роботою "Альфа Банку" з метою запобігання виведення коштів з установи", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривень. В липні цей показник був 550 млн гривень.

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Альфа-Банк Національний банк України
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