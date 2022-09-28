Стало известно, как на работу "Альфа Банка" повлияет законопроект по выводу с рынка системно важных банков

Законопроект о выводе с рынка системно важных банков (№8069) не предусматривает дополнительных расходов государства на национализацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика.

Так, по словам эксперта, согласно тексту законопроекта, стоимость финучреждения акционерам будут возмещать после компенсации ущерба государству со стороны России.

Во-вторых, законопроектом предлагается по предложению НБУ предоставить право Минфину участвовать в выводе с рынка не просто банка, но "системно важного банка", и не по каким-либо основаниям, а лишь "по основаниям, наступившим во время совершенной военной агрессии России против Украины".

В-третьих, национализация системно важного банка хоть и будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства - продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения. Соответственно деньги государства не будут тратиться на эту национализацию, добавляет эксперт.

В-четвертых, Фонд гарантирования вкладов "в течение процедуры вывода неплатежеспособного системно важного банка с рынка с участием государства назначает, по представлению Министерства финансов Украины, согласованному с Национальным банком Украины, руководителей банка, приступающих к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации".

В-пятых, согласно нормам этого закона - по всем вкладчикам и кредиторам Фонд гарантирования, который берет на себя функции управления банком, будет проверять как конечных бенефициаров таких клиентов, так и источники происхождения средств

В целом, по мнению эксперта, проект закона прописан именно под Альфа Банк Украина, акционерами которого в Украине до сих пор оставляют граждане РФ.

"Подводя итог все вышесказанному, очевидно, что при таких условиях крайне важно усиление контроля Нацбанка за работой "Альфа Банка" с целью предотвращения вывода средств из учреждения", - резюмировал эксперт.