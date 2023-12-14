Стали відомі нові подробиці втрати державою газу з Сахалінського родовища

Підозри від НАБУ менеджерам многостраждальної "Укрнафти" та зупинка видобутку газу компанією "Укрнафтобуріння" на Сахалінському родовищі після судового програшу ліцензії можуть бути взаємопов'язаними подіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного оглядача Михайла Шнайдера.

Експерт нагадав, що напередодні 11-ту підозру від НАБУ за ч. 3 ст. 255 КК України за участь службової особи у злочинній організації, керівником якої слідство вважає колишнього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, отримав ніхто інший, як Денис Кудін, якого в лютому 2023 року призначили виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку в ПАТ "Укрнафта".

"Кримінальна справа, про яку йдеться стала одним з найгучніших викриттів в історії антикорупційних органів України і розслідуються у ній заволодіння понад 400 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України - "Одеський припортовий Завод", а також один з найбільших у світі виробників титанової сировини - "Об’єднана гірничо-хімічна Компанія", - зазначив він.

Окрім того, експерт звернув увагу на те, що з серпня цього року (тобто через декілька місяців після передачі УНБ в управління "Укрнафті") керівницею юридичного підрозділу УНБ призначили Олену Ткаченко. Саме вона після усунення з попередньої юридичної команди і зайнялася веденням судового спору проти Держгеонадр.

"З жовтня 2021 по травень 2022-го вона працювала заступником директора юрдепартаменту з претензійно-судової роботи державної ОГКХ, а вже в травні-2022 очолила юрдепартамент цього АТ, управителем державного пакету акцій якого є Фонд держмайна... Чи можливі такі кричущі оборудки під дахом ФДМУ зокрема в ОГХК без відома або ж сприяння очільника юрдепартаменту цієї компанії?" - наголошує він.

Він також повідомив, що підозрюваний НАБУ Кудін тиждень тому призначив в "Укрнафту" головним юрисконсультом адвоката Костянтина Ткаченка - чоловіка адвокатеси Олени Ткаченко.

"Пан Ткаченко до листопада поточного року був чиновником у тому ж таки фонді держмайна. Обіймав посаду заступника директора департаменту корпоративних прав держави, брав під безпосереднім головуванням пана Кудіна участь у різних представницьких органах ФДМУ, наприклад був членом (створеної головним фігурантом у справі НАБУ Сенниченком) постійної конкурсної комісії з проведення відбору керівників суб’єктів господарювання держсектору економіки", - додає експерт.

Як пояснив оглядач, за версією НАБУ Сенниченком і Кудіним до вчинення злочину були залучені саме призначені ними керівники таких двох обкрадених на 400 млн грн суб’єктів господарювання держсектору економіки - ОПЗ і ОГХК.

Експерт також спрогнозував, що громадськість дізнається ще багато цікавого.

Як повідомлялось, в кінці листопада цього року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

За оцінками експертів, зупинка Сахалінського родовища скоротить загальний обсяг українського газового видобутку на 3-5%, а бюджет не отримає мільярди податкових надходжень.