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Стали відомі нові подробиці інциденту на юніорському ЧЄ з боксу

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Четвер 29 вересня 2022 16:33
Стали відомі нові подробиці інциденту на юніорському ЧЄ з боксу Фото: стали відомі нові подробиці інциденту на юніорському ЧЄ з боксу (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Керівництво Федерації боксу України вимагали від тренерів та спортсменів юніорської збірної, яка поїхала до Італії на чемпіонат Європи, достроково виїхати з першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тренера Антона Чередніченка у Facebook.

За його словами, передувало скандальне рішення Європейської конфедерації боксу заборонити використовувати український прапор на змаганнях.

Також із самого початку ЧЄ зі збірною України не було президента ФБУ Кирила Шевченка, ані державного тренера Юрія Шевчука, ані менеджера команди.

"Чому всі проблеми впали на плечі старших тренерів, а не на тих людей, які мають це вирішувати? У складний час боксерів та тренерів кинули, залишили одних із проблемами. Мені кидали відео, де наші дівчата плачуть. Ніщо не б'є так сильно, як удар у спину. І тренери, і боксери вкладали час, кошти на підготовку, на збір, відкладали радості на потім заради перемоги... Я не можу знайти відповідь, чому боксерам кажуть не боксувати, коли вони можуть боксувати та представляти Україну на чемпіонаті Європи", - написав Чередниченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародна боксерська асоціація (IBA) начебто заборонила юніорській збірній України змагатися під державним прапором.

Згодом віце-президент IBA Володимир Продивус пояснив, що скандальне рішення ухвалила Європейська конфедерація боксу (EUBC), помилково посилаючись на регламент Міжнародного олімпійського комітету.

Вже 29 вересня EUBC надіслала листа, яким дозволила використати державний прапор та гімн України під час ЧЄ в Італії.

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